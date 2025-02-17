Соглашение с турецкой Karpowership об аренде кораблей-электростанций на эту зиму сорвалось. Для них уже построили инфраструктуру за 300 млн грн. Что пошло не так?

Новый для Украины тип генерации электроэнергии – корабли-электростанции , которые предлагала в аренду турецкая Karpowership – остался проектом. Украина потратила на подготовку инфраструктуры для этих кораблей около 300 млн грн. Почему не удалось договориться?

Два корабля-электростанции турецкой компании Karpowership мощностью 230 МВт с 1 декабря должны были генерировать электроэнергию для Одесской области – согласно планам, озвученным в начале октября Алексеем Брехтом, и.о. главы «Укрэнерго». Регион требует 800–1400 МВт в зависимости от времени года.

Использование судов со встроенными газопоршневыми электростанциями украинское правительство урегулировало 13 сентября 2024 года. 22 октября НКРЭКУ упростила требования для их подключения к энергосети.