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Соглашение с турецкой Karpowership об аренде кораблей-электростанций на эту зиму сорвалось. Для них уже построили инфраструктуру за 300 млн грн. Что пошло не так?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

Корабель електростанція Karpowership для генерації електроенергії 125 МВт /

Корабли электростанции Karpowership способны генерировать от 30 до 470 МВт электроэнергии и передавать ее на берег. Фото

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Новый для Украины тип генерации электроэнергии – корабли-электростанции, которые предлагала в аренду турецкая Karpowership – остался проектом. Украина потратила на подготовку инфраструктуры для этих кораблей около 300 млн грн. Почему не удалось договориться?

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Два корабля-электростанции турецкой компании Karpowership мощностью 230 МВт с 1 декабря должны были генерировать электроэнергию для Одесской области – согласно планам, озвученным в начале октября Алексеем Брехтом, и.о. главы «Укрэнерго». Регион требует 800–1400 МВт в зависимости от времени года.

Использование судов со встроенными газопоршневыми электростанциями украинское правительство урегулировало 13 сентября 2024 года. 22 октября НКРЭКУ упростила требования для их подключения к энергосети.

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