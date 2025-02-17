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Угода з турецькою Karpowership про оренду кораблів-електростанцій на цю зиму зірвалась. Для них вже побудували інфраструктуру за 300 млн грн. Що пішло не так?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Корабель електростанція Karpowership для генерації електроенергії 125 МВт /Karpowership

Кораблі-електростанції Karpowership здатні генерувати від 30 до 470 МВт електроенергії й передавати її на берег. Фото Karpowership

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Новий для України тип генерації електроенергії – кораблі-електростанції, які пропонувала в оренду турецька Karpowership, – залишився проєктом. Україна витратила на підготовку інфраструктури для цих кораблів близько 300 млн грн. Чому не вдалось домовитись? 

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Два кораблі-електростанції турецької компанії Karpowership потужністю 230 МВт з 1 грудня мали генерувати електроенергію для Одеської області – згідно з планами, озвученими на початку жовтня Олексієм Брехтом, в.о. голови «Укренерго». Регіон потребує 800–1400 МВт залежно від пори року. 

Використання суден із вбудованими газопоршневими електростанціями український уряд врегулював 13 вересня 2024-го. 22 жовтня НКРЕКП спростила вимоги для їхнього підключення до енергомережі.

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