Угода з турецькою Karpowership про оренду кораблів-електростанцій на цю зиму зірвалась. Для них вже побудували інфраструктуру за 300 млн грн. Що пішло не так?

Новий для України тип генерації електроенергії – кораблі-електростанції, які пропонувала в оренду турецька Karpowership, – залишився проєктом. Україна витратила на підготовку інфраструктури для цих кораблів близько 300 млн грн. Чому не вдалось домовитись?