Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Сделку закрыли». Новый владелец «Цитруса» Артур Гатунок – о поглощении сети, будущем магазинов Yabluka, Налоговой и претензиях Геннадия Корбана. Интервью

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

8 хв читання

Новий власник «Цитруса» Артур Гатунок /пресс-служба «Цитрус»

Часть магазинов Yabluka постепенно станут «Цитрусом» Фото пресс-служба «Цитрус»

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

10:10 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 10:10

Владелец Yabluka Артур Гатунок в первом большом интервью Forbes Ukraine рассказывает, зачем купил сеть магазинов «Цитрус», что делает с ее долгами, почему не боится конфликта с Геннадием Корбаном и есть ли давление со стороны Налоговой

За лето вокруг «Цитруса» изменилось все: владелец, структура бизнеса, бизнес-планы.

Новый собственник одесской сети Артур Гатунок, 37, обещает вернуть бренду драйв, а еще запустить обновление магазинов, нарастить долю рынка и усилить конкуренцию с крупнейшими ритейлерами.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні