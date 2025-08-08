Прослухати матеріал
Владелец Yabluka Артур Гатунок в первом большом интервью Forbes Ukraine рассказывает, зачем купил сеть магазинов «Цитрус», что делает с ее долгами, почему не боится конфликта с Геннадием Корбаном и есть ли давление со стороны Налоговой
За лето вокруг «Цитруса» изменилось все: владелец, структура бизнеса, бизнес-планы.
Новый собственник одесской сети Артур Гатунок, 37, обещает вернуть бренду драйв, а еще запустить обновление магазинов, нарастить долю рынка и усилить конкуренцию с крупнейшими ритейлерами.
