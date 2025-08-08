Прослухати матеріал
Власник Yabluka Артур Гатунок у першому великому інтерв’ю Forbes Ukraine розповідає, навіщо купив мережу магазинів «Цитрус», що робить із її боргами, чому не боїться конфлікту з Геннадієм Корбаном і чи є тиск з боку Податкової
За літо навколо «Цитруса» змінилось усе: власник, структура бізнесу, бізнес-плани.
Новий власник одеської мережі – Артур Гатунок, 37, – обіцяє повернути бренду драйв, а ще – запустити оновлення магазинів, наростити частку ринку і посилити конкуренцію з найбільшими ритейлерами.
