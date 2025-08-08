Власник Yabluka Артур Гатунок у першому великому інтерв’ю Forbes Ukraine розповідає, навіщо купив мережу магазинів «Цитрус», що робить із її боргами, чому не боїться конфлікту з Геннадієм Корбаном і чи є тиск з боку Податкової