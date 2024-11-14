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Украинцы распробовали «Национальный кешбэк» Зеленского. Государство уже начислило покупателям украинского почти четверть миллиарда гривен. Как это отразилось на крупном ритейле?

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

3 хв читання

Украинцы распробовали «Национальный кешбэк» Зеленского. Государство уже начислило покупателям украинского почти четверть миллиарда гривен. Как это отразилось на крупном ритейле? /коллаж Анастасия Решетник

коллаж Анастасия Решетник

3,6 млн украинцев и 1500 украинских производителей уже зарегистрировались в программе «Национальный кешбэк». Как возможность получить 10-процентную скидку влияет на поведение потребителей и ритейлеров? Опыт сетей АТБ, Retail Group, «Аврора», «Подорожник», Comfy.

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Бета-тестирование программы «Национальный кешбэк» началось 2 сентября 2024 года, полноценная работа – с 11 октября. Теперь каждый украинец, зарегистрировавший в «Дії» специальную банковскую карту, начал получать на нее 10% при покупке товаров с отметкой «Сделано в Украине».

«Если на 1 октября 1,7 млн украинцев открыли карточки «Национальный кешбэк», то на 8 ноября – 3,6 млн граждан», – говорит первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Есть нюанс. Активированными считаются лишь те карты для получения кешбэка, которые были зарегистрированы через «Дію», а не только в банковских приложениях. Таковых на 8 ноября было 2,3 млн.

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