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Українці розсмакували «Національний кешбек» Зеленського. Держава вже нарахувала покупцям українського майже чверть мільярда гривень. Як це вплинуло на великий ритейл?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

3 хв читання

Юлія Свириденко, програма Національний кешбек /колаж Анастасія Решетнік

На 8 листопада картки «Національний кешбек» відкрили 3,6 млн громадян, каже Юлія Свириденко Фото колаж Анастасія Решетнік

3,6 млн українців і 1500 українських виробників вже зареєструвалися в програмі «Національний кешбек». Як можливість отримати 10% «знижку» впливає на поведінку споживачів і ритейлерів. Досвід мереж «АТБ», Retail Group, «Аврора», «Подорожник», Comfy

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Бета-тестування програми «Національний кешбек» розпочалося 2 вересня 2024 року, повноцінна робота – з 11 жовтня. Тепер кожний українець, який зареєстрував у «Дії» спеціальну банківську карту, почав отримувати на неї 10% при купівлі товарів з позначкою «Зроблено в Україні».  

«Якщо на 1 жовтня 1,7 млн українців відкрили картки «Національний кешбек», то на 8 листопада – 3,6 млн громадян», – каже перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Є нюанс. Активованими вважаються лише ті картки для отримання кешбеку, які були зареєстровані через «Дію», а не тільки в банківських додатках. Таких на 8 листопада було 2,3 млн.

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