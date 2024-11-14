Українці розсмакували «Національний кешбек» Зеленського. Держава вже нарахувала покупцям українського майже чверть мільярда гривень. Як це вплинуло на великий ритейл?

3,6 млн українців і 1500 українських виробників вже зареєструвалися в програмі «Національний кешбек». Як можливість отримати 10% «знижку» впливає на поведінку споживачів і ритейлерів. Досвід мереж «АТБ», Retail Group, «Аврора», «Подорожник», Comfy

Бета-тестування програми «Національний кешбек» розпочалося 2 вересня 2024 року, повноцінна робота – з 11 жовтня. Тепер кожний українець, який зареєстрував у «Дії» спеціальну банківську карту, почав отримувати на неї 10% при купівлі товарів з позначкою «Зроблено в Україні».

«Якщо на 1 жовтня 1,7 млн українців відкрили картки «Національний кешбек», то на 8 листопада – 3,6 млн громадян», – каже перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Є нюанс. Активованими вважаються лише ті картки для отримання кешбеку, які були зареєстровані через «Дію», а не тільки в банківських додатках. Таких на 8 листопада було 2,3 млн.