Вавриш, стартапер и депутаты ОПЗЖ. Кто зарабатывает на рынке маршруток, из-за которого поссорились новый глава КГВА и Кличко

Маршрутные такси ежедневно перевозят около миллиона киевлян, генерируя до 18 млн грн дохода, или около 6 млрд грн в год. Во время войны они стали ключевым транспортом в столице, несмотря на то, что по обещанию мэра Кличко должны были исчезнуть с киевских дорог еще пять лет назад. Кто контролирует этот рынок?

Практически сразу после назначения президентом Владимиром Зеленским новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал проверки столичных маршруток. В случае выявления системных нарушений против перевозчиков должны быть применены жесткие санкции, отметил Ткаченко. «Укртрансбезопасность» проверила 765 автобусов и составила 148 актов нарушений более чем на 2,4 млн грн. Почему именно начались проверки – неизвестно. Ткаченко не ответил на сообщения и звонки Forbes Ukraine в WhatsApp.

29 января Кличко записал обращение к президенту, в котором пожаловался на Ткаченко и узурпацию власти с его стороны. «Совершается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление», – заявил Кличко.