Вавриш, стартапер та депутати ОПЗЖ. Хто заробляє на ринку маршруток, через який посварились новий очільник КМВА та Кличко

Маршрутні таксі щодня перевозять близько мільйона киян, генеруючи до 18 млн грн доходу, або близько 6 млрд грн на рік. Під час війни вони стали ключовим транспортом у столиці попри те, що за обіцянкою мера Кличка мали зникнути з київських доріг ще п’ять років тому. Хто контролює цей ринок?

Майже одразу після призначення президентом Володимиром Зеленським новий очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював перевірки столичних маршруток. У разі виявлення системних порушень проти перевізників мають бути застосовані найжорсткіші санкції, зазначив Ткаченко. «Укртрансбезпека» перевірила 765 автобусів та склала 148 актів порушень на понад 2,4 млн грн. Чому саме почались перевірки – невідомо. Ткаченко не відповів на повідомлення та дзвінки Forbes Ukraine у WhatsApp.

29 січня Кличко записав звернення до президента, у якому поскаржився на Ткаченка та узурпацію влади з його боку. «Відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування», – заявив Кличко.