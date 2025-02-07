Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

маршрутки Києва /колаж Анастасія Решетнік
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Вавриш, стартапер та депутати ОПЗЖ. Хто заробляє на ринку маршруток, через який посварились новий очільник КМВА та Кличко

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Кому належить київський ринок маршруток на 5 млрд грн Фото колаж Анастасія Решетнік

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

09:08 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 09:08

Маршрутні таксі щодня перевозять близько мільйона киян, генеруючи до 18 млн грн доходу, або близько 6 млрд грн на рік. Під час війни вони стали ключовим транспортом у столиці попри те, що за обіцянкою мера Кличка мали зникнути з київських доріг ще п’ять років тому. Хто контролює цей ринок?

Майже одразу після призначення президентом Володимиром Зеленським новий очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював перевірки столичних маршруток. У разі виявлення системних порушень проти перевізників мають бути застосовані найжорсткіші санкції, зазначив Ткаченко. «Укртрансбезпека» перевірила 765 автобусів та склала 148 актів порушень на понад 2,4 млн грн. Чому саме почались перевірки – невідомо. Ткаченко не відповів на повідомлення та дзвінки Forbes Ukraine у WhatsApp.

29 січня Кличко записав звернення до президента, у якому поскаржився на Ткаченка та узурпацію влади з його боку. «Відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування», – заявив Кличко. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні