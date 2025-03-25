Большая регуляция. Что изменилось на рынке лекарств через три недели после вмешательства президента, СНБО и Кабмина? Десять вопросов и ответов

С 1 марта в Украине действует регуляция цен на лекарственные средства: СНБО и правительство постановили снизить стоимость сотни самых популярных лекарств на 30%, также установили дистрибьюторскую наценку не выше 8% от оптовой цены, а аптекам – не выше 35%, и запретили маркетинговые платежи. В конце прошлой недели министр здравоохранения Виктор Ляшко представил результаты новой регуляции цен на лекарственные препараты. Forbes Ukraine обратился к крупнейшим аптечным сетям и производителям лекарств, чтобы узнать их мнение, и собрал ключевое в вопросах-ответах.