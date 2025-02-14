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Таблетка от Зеленского. Президент приказал снизить цены на лекарства на 30%. История, причины, лоббисты, жертвы и последствия этого решения. Разбор Forbes Ukraine

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Александр Шарипов /из личного архива
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4 хв читання

ліки /Иллюстрация Shutterstock

цены на лекарства снизят на 30% Фото Иллюстрация Shutterstock

С 1 марта цены на 100 самых популярных лекарств должны снизиться на 30% – решение СНБО и постановление Кабмина. Также на фармрынке вводится ряд ограничений для аптечных сетей и дистрибьюторов. Победа украинских потребителей или отечественных фармпроизводителей?

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Сегодня, 14 февраля, правительство приняло решение о снижении цен на лекарства. «Двигаемся по согласованному четкому плану, утвержденному решением СНБО», – написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко. За два дня до этого СНБО принял решение об обеспечении доступности лекарственных средств для украинцев.

Кабмин запретил дистрибьюторам устанавливать наценку на все лекарственные средства выше 8% от оптовой цены, а аптекам – выше 35%. Кроме того, с 1 марта аптеки не смогут получать маркетинговые платежи при продаже лекарств – как рецептурных, так и безрецептурных. Речь идет о выплатах со стороны фармпроизводителей аптекам за каждую проданную упаковку лекарства. В целом по рынку такие платежи достигают 17–25% от стоимости одной упаковки, говорит член совета директоров фармацевтической компании «Дарница» Екатерина Загорий.

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