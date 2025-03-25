Велика регуляція. Що змінилося на ринку ліків за три тижні після втручання президента, РНБО і Кабміну? Десять запитань і відповідей

З 1 березня в Україні діє регуляція цін на лікарські засоби: РНБО та уряд постановили знизити вартість сотні найпопулярніших ліків на 30%, також встановили дистриб’юторську націнку не вище 8% від оптової ціни, а аптекам – не вище 35%, та заборонили маркетингові платежі. Наприкінці минулого тижня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко представив результати нової регуляції цін на лікарські препарати. Forbes Ukraine звернувся до найбільших аптечних мереж і виробників ліків, щоб дізнатись їхню думку, та зібрав ключове у запитаннях-відповідях.