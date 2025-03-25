Велика регуляція. Що змінилося на ринку ліків за три тижні після втручання президента, РНБО і Кабміну? Десять запитань і відповідей

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З 1 березня в Україні діє регуляція цін на лікарські засоби: РНБО та уряд постановили знизити вартість сотні найпопулярніших ліків на 30%, також встановили дистриб’юторську націнку не вище 8% від оптової ціни, а аптекам – не вище 35%, та заборонили маркетингові платежі. Наприкінці минулого тижня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко представив результати нової регуляції цін на лікарські препарати. Forbes Ukraine звернувся до найбільших аптечних мереж і виробників ліків, щоб дізнатись їхню думку, та зібрав ключове у запитаннях-відповідях.
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Чи дійсно ціни на топ-100 українських ліків зменшились?
Усі, хто задекларував зниження цін на ці 100 препаратів, виконали свої зобовʼязання, заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко 20 березня на зустрічі з медіа.
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