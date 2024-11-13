Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Виллы от Буткевича. Совладелец АТБ построит коттеджный городок под Киевом, а в регионах – сеть ТЦ. Что он задумал

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Котеджне містечко Equides Villas /Пресс-служба BGV Group Management

Коттеджный городок Equides Villas Фото Пресс-служба BGV Group Management

Совладелец АТБ Геннадий Буткевич идет в недвижимость. В начале ноября он объявил о партнерстве с Saga Development в строительстве ЖК в Киеве. Два новых проекта – премиальный коттеджный городок под Киевом рядом со своим Equides Club и сеть небольших торговых центров в регионах Украины. Forbes Ukraine узнал детали

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Геннадий Буткевич, 66, расширяет деятельность в девелопменте, рассказали в пресс-службе BGV. Компания BGV Development начала строительство коттеджного городка Equides Villas, находящегося в 13 км от центра Киева. Он будет состоять из вилл площадью от 80 до 138 кв. м.

Еще один проект – открытие первого в группе собственного торгового центра. Запуск объекта в Житомире намечен на первый квартал 2025 года. «Компания начинает развитие нового формата – сети малых торговых комплексов в разных городах Украины», – говорят в пресс-службе BGV.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине