Виллы от Буткевича. Совладелец АТБ построит коттеджный городок под Киевом, а в регионах – сеть ТЦ. Что он задумал

Совладелец АТБ Геннадий Буткевич идет в недвижимость. В начале ноября он объявил о партнерстве с Saga Development в строительстве ЖК в Киеве. Два новых проекта – премиальный коттеджный городок под Киевом рядом со своим Equides Club и сеть небольших торговых центров в регионах Украины. Forbes Ukraine узнал детали

Геннадий Буткевич, 66, расширяет деятельность в девелопменте, рассказали в пресс-службе BGV. Компания BGV Development начала строительство коттеджного городка Equides Villas, находящегося в 13 км от центра Киева. Он будет состоять из вилл площадью от 80 до 138 кв. м.

Еще один проект – открытие первого в группе собственного торгового центра. Запуск объекта в Житомире намечен на первый квартал 2025 года. «Компания начинает развитие нового формата – сети малых торговых комплексов в разных городах Украины», – говорят в пресс-службе BGV.