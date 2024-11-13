Вілли від Буткевича. Співвласник АТБ побудує котеджне містечко під Києвом, а у регіонах – мережу ТЦ. Що він задумав

Співвласник АТБ Геннадій Буткевич йде в нерухомість. На початку листопада він оголосив про партнерство з Saga Development у будівництві ЖК в Києві. Два нові проєкти – преміальне котеджне містечко під Києвом поруч зі своїм Equides Club та мережу невеликих торговельних центрів у регіонах України. Forbes Ukraine дізнався деталі

Геннадій Буткевич, 66, розширює діяльність в девелопменті, розповіли у пресслужбі BGV. Компанія BGV Development розпочала будівництво котеджного містечка Equides Villas знаходиться у 13 км від центру Києва. Воно складатиметься з вілл площею від 80 до 138 кв. м.

Ще один проєкт – відкриття першого в групі власного торговельного центру. Запуск обʼєкта в Житомирі запланований на перший квартал 2025 року. «Компанія розпочинає розвиток нового формату – мережі малих торговельних комплексів у різних містах України», – кажуть у пресслужбі BGV.