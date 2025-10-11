«Украинская правда» получила золотую кнопку от YouTube – награду за миллион подписчиков. За последний год их получили также каналы «Цензор.нет» и «Общественное Новости». Превращается ли марафон просмотров в реальную прибыль?

У издания «Украинская правда» появился повод для праздника – 29 сентября YouTube отметил его канал как один из самых крупных новостных ресурсов в Украине на видеоплатформе.

«Кнопку ждали год», – написала главная редактор издания Севгиль Мусаева у себя на странице в Facebook. С тех пор аудитория канала увеличилась с 1 млн до 1,27 млн подписчиков.