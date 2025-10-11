Forbes Digital підписка
«Українська правда» /Иллюстрация Shutterstock
«Расходы выше доходов». YouTube-канал «Украинской правды» получил золотую кнопку. Как одно из крупнейших медиа зарабатывает на видеоконтенте?

Вероника Нановская
Доля YouTube в доходах «Украинской правды» составляет около 5% Фото Иллюстрация Shutterstock

«Украинская правда» получила золотую кнопку от YouTube – награду за миллион подписчиков. За последний год их получили также каналы «Цензор.нет» и «Общественное Новости». Превращается ли марафон просмотров в реальную прибыль?

У издания «Украинская правда» появился повод для праздника – 29 сентября YouTube отметил его канал как один из самых крупных новостных ресурсов в Украине на видеоплатформе.

«Кнопку ждали год», – написала главная редактор издания Севгиль Мусаева у себя на странице в Facebook. С тех пор аудитория канала увеличилась с 1 млн до 1,27 млн подписчиков.

