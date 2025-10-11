«Українська правда» отримала «золоту кнопку» від YouTube – відзнаку за мільйон підписників. За останній рік їх отримали також канали «Цензор.нет» і «Суспільне Новини». Чи перетворюється марафон переглядів на реальний прибуток?

У видання «Українська правда» з’явився привід для свята – 29 вересня YouTube відзначив їх канал, як один з найбільших новинних ресурсів в Україні на відеоплатформі.

«На кнопку чекали рік», – написала головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у себе на сторінці в Facebook. З тих пір аудиторія каналу збільшилася з 1 млн до 1,27 млн підписників.