Українська Правда /Ілюстрація Shutterstock
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Витрати вищі за прибутки». YouTube-канал «Української правди» отримав «золоту кнопку». Як одне з найбільших медіа заробляє на відеоконтенті?

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

2 хв читання

Частка YouTube у доходах «Української правди» становить близько 5 Фото Ілюстрація Shutterstock

«Українська правда» отримала «золоту кнопку» від YouTube – відзнаку за мільйон підписників. За останній рік їх отримали також канали «Цензор.нет» і «Суспільне Новини». Чи перетворюється марафон переглядів на реальний прибуток?

У видання «Українська правда» з’явився привід для свята – 29 вересня YouTube відзначив їх канал, як один з найбільших новинних ресурсів в Україні на відеоплатформі. 

«На кнопку чекали рік», – написала головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у себе на сторінці в Facebook. З тих пір аудиторія каналу збільшилася з 1 млн до 1,27 млн підписників.

