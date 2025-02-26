«Они не боятся строить, я – вкладывать». Максим Криппа стал совладельцем девелопера DIM. На что рассчитывает?

Группа компаний DIM получила нового партнера – Максима Криппу, в собственности которого разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и киберспортивная команда NAVI. После покупки БЦ «Парус» и гостиницы «Украина» он будет инвестировать в строительство жилья. Почему владельцы DIM пошли на сделку?

Максим Криппа, за последние два года ставший заметным игроком на рынке коммерческой недвижимости, заходит в жилищный сектор. Цель инвестиций в DIM – завершить текущие стройки и начать новые проекты, говорит основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

Один из таких проектов – жилой комплекс The One, который находится через дорогу в 400 м от киевского бизнес-центра «Парус», принадлежащего Криппе. «Я становлюсь партнером и совладельцем группы компаний DIM», – говорит Максим Криппа. Кроме него в проекты компании инвестирует и Сергей Тигипко.