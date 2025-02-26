«Вони не бояться будувати, я – вкладати». Максим Кріппа став співвласником девелопера DIM. На що він розраховує?

Група компаній DIM отримала нового партнера – Максима Кріппу, у власності якого розробник гри S.T.A.L.K.E.R. 2 та кіберспортивна команда NAVI. Після купівлі БЦ «Парус» і готелю «Україна», він інвестуватиме у будівництва житла. Чому власники DIM пішли на угоду?

Максим Кріппа, який за останні два роки став помітним гравцем на ринку комерційної нерухомості, заходить у житловий сектор. Мета інвестицій в DIM – завершити поточні будівництва і розпочати нові проєкти, каже засновник і керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Один з таких проєктів – житловий комплекс The One, який знаходиться через дорогу в 400 м від київського бізнес-центра «Парус», що належить Кріппі. «Я стаю партнером та співвласником групи компаній DIM», – каже Максим Кріппа. Окрім нього в проєкти компанії інвестує і Сергій Тігіпко.