Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
02:50 хвилин
Украина в этом году собрала гороха на 30% больше, чем в прошлом. Такой динамикой роста не может похвастаться ни одна другая агрокультура страны на данном этапе жатвы. Почему агрокомпании делают упор на бобовые?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Украина – в десятке крупнейших производителей гороха в мире, говорит президент Украинской бобово-соевой ассоциации (УБСА) Антонина Скляренко. На начало сентября собрано 610 000 т гороха, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Минэкономики. Посевные площади под культурой выросли на 25%, до 0,27 млн га.
Почти весь объем, по данным УБСА, идет на экспорт: внутренний рынок потребляет примерно 10%. В прошлом году, согласно информации Госстата, аграрии экспортировали 378 600 т гороха на $115 млн. Данные за семь месяцев 2025-го ($28 млн) не показательны, поскольку аграрии собирают горох в июле-августе и экспортируют львиную долю урожая в конце года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.