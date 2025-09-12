Forbes Digital підписка
Благодаря Китаю и Индии. Производство гороха в Украине растет наиболее быстрыми темпами среди агрокультур. Каковы причины?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

горох врожай /Getty Images

В этом году аграрии собрали на 30% больше гороха, чем в 2024-м. Фото Getty Images

Украина в этом году собрала гороха на 30% больше, чем в прошлом. Такой динамикой роста не может похвастаться ни одна другая агрокультура страны на данном этапе жатвы. Почему агрокомпании делают упор на бобовые?

Украина – в десятке крупнейших производителей гороха в мире, говорит президент Украинской бобово-соевой ассоциации (УБСА) Антонина Скляренко. На начало сентября собрано 610 000 т гороха, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Минэкономики. Посевные площади под культурой выросли на 25%, до 0,27 млн ​​га.

Почти весь объем, по данным УБСА, идет на экспорт: внутренний рынок потребляет примерно 10%. В прошлом году, согласно информации Госстата, аграрии экспортировали 378 600 т гороха на $115 млн. Данные за семь месяцев 2025-го ($28 млн) не показательны, поскольку аграрии собирают горох в июле-августе и экспортируют львиную долю урожая в конце года.

