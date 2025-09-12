Підписка від 49 грн
Завдяки Китаю та Індії. Виробництво гороху в Україні зростає найшвидшими темпами серед агрокультур. Які причини?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

горох врожай /Getty Images

Цьогоріч аграрії зібрали на 30% більше гороху, ніж у 2024-му. Фото Getty Images

Україна цьогоріч зібрала гороху на 30% більше, ніж торік. Такою динамікою зростання не може похвалитися жодна інша агрокультура країни на цьому етапі жнив. Чому агрокомпанії роблять акцент на бобові? 

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Україна – у десятці найбільших виробників гороху у світі, каже президентка Української бобово-соєвої асоціації (УБСА) Антоніна Скляренко. На початок вересня зібрано 610 000 т гороху, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Мінекономіки. Посівні площі під культурою зросли на 25%, до 0,27 млн га. 

Майже весь обсяг, за даними УБСА, іде на експорт: внутрішній ринок споживає приблизно 10%. Торік, згідно з інформацією Держстату, аграрії експортували 378 600 т гороху на $115 млн. Дані за сім місяців 2025-го ($28 млн) не показові, бо аграрії збирають горох у липні-серпні та експортують левову частку врожаю наприкінці року.  

