Україна цьогоріч зібрала гороху на 30% більше, ніж торік. Такою динамікою зростання не може похвалитися жодна інша агрокультура країни на цьому етапі жнив. Чому агрокомпанії роблять акцент на бобові?

Україна – у десятці найбільших виробників гороху у світі, каже президентка Української бобово-соєвої асоціації (УБСА) Антоніна Скляренко. На початок вересня зібрано 610 000 т гороху, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Мінекономіки. Посівні площі під культурою зросли на 25%, до 0,27 млн га.

Майже весь обсяг, за даними УБСА, іде на експорт: внутрішній ринок споживає приблизно 10%. Торік, згідно з інформацією Держстату, аграрії експортували 378 600 т гороху на $115 млн. Дані за сім місяців 2025-го ($28 млн) не показові, бо аграрії збирають горох у липні-серпні та експортують левову частку врожаю наприкінці року.