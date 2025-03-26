«Речь о миллиардах долларов». Украина и Россия на шаг ближе к энергетическому перемирию. Кому это больше выгодно

США, Украина и Россия не смогли договориться о немедленном перемирии по итогам переговоров в Эр-Рияде. Но договорились «разработать меры» по прекращению взаимных обстрелов энергетики. Кто больше выиграет от энергетического перемирия ?

США договорились с Украиной и Россией разработать меры по прекращению атак по энергетическим объектам по итогам переговоров, проходивших 23–25 марта в Эр-Рияде, говорится в заявлении Белого дома.

Россия обстреливает украинскую энергетику с октября 2022-го. Украина смогла противопоставить этому регулярные дроновые удары по российской нефтяной отрасли в 2024-м.