«Йдеться про мільярди доларів». Україна і Росія на крок ближче до енергетичного перемир’я. Кому це більш вигідно

США, Україна та Росія не змогли домовитись про негайне перемирʼя за підсумками перемовин в Ер-Ріяді. Але домовилися «розробити заходи» для припинення взаємних обстрілів по енергетиці. Хто більше виграє від енергетичного перемир’я ?

США домовились з Україною і з Росією розробити заходи для припинення атак по енергетичних об’єктах за підсумками перемовин, які проходили 23–25 березня в Ер-Ріяді, йдеться у заяві Білого дому.

Росія обстрілює українську енергетику з жовтня 2022-го. Україна змогла протиставити цьому регулярні дронові удари по російській нафтовій галузі у 2024-му.