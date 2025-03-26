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«Йдеться про мільярди доларів». Україна і Росія на крок ближче до енергетичного перемир’я. Кому це більш вигідно

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

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Наслідки обстрілу електростанції ТЕС ДТЕК. /пресслужба ДТЕК

Росія зруйнувала близько 10 ГВт українських електростанцій, на їхнє відновлення підуть роки. Фото пресслужба ДТЕК

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США, Україна та Росія не змогли домовитись про негайне перемирʼя за підсумками перемовин в Ер-Ріяді. Але домовилися «розробити заходи» для припинення взаємних обстрілів по енергетиці. Хто більше виграє від енергетичного перемир’я?

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США домовились з Україною і з Росією розробити заходи для припинення атак по енергетичних об’єктах за підсумками перемовин, які проходили 23–25 березня в Ер-Ріяді, йдеться у заяві Білого дому.

Росія обстрілює українську енергетику з жовтня 2022-го. Україна змогла протиставити цьому регулярні дронові удари по російській нафтовій галузі у 2024-му.

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