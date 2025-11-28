Forbes Digital підписка
Закарпатское промышленное чудо. На Закарпатье построены и строятся предприятия минимум на $1,2 млрд. Как война изменила экономику ранее туристического региона?

Новый завод Bakery Food в Хусте с июля 2025 года производит замороженную сдобу. Основатель Олег Мищенко выбрал Закарпатье вместо Львовщины, Тернопольщины и Ивано-Франковской области

Новый завод Bakery Food в Хусте с июля 2025 года производит замороженную сдобу. Основатель Олег Мищенко выбрал Закарпатье вместо Львовщины, Тернопольщины и Ивано-Франковской области Фото Анастасія Мантач, для Forbes Ukraine

Новый завод Bakery Food в Хусте с июля 2025 года производит замороженную сдобу. Основатель Олег Мищенко выбрал Закарпатье вместо Львовщины, Тернопольщины и Ивано-Франковщины. На это есть по крайней мере две причины: безопасность и местные власти, максимально открытые к предпринимателям и их бизнес-идеям. Достаточно ли этого, чтобы превратить Закарпатье в новый экономический хаб страны?

В июле 2025 года производитель замороженной сдобы Bakery Food Investment (BFI) запустил в Хусте завод на 5500 кв. м стоимостью 850 млн грн. Выбрали западные территории, чтобы минимизировать военные риски, говорит владелец BFI Олег Мищенко.

BFI, по данным Закарпатской ОВА, одна из 363 компаний, которые релоцировались или открыли производство в Закарпатье с февраля 2022-го. С начала войны регион привлек $1,2 млрд инвестиций: $500 млн – уже построенные заводы, $700 млн – на разных стадиях строительства, говорит глава ОВА Мирослав Белецкий.

