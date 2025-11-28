Новий завод Bakery Food у Хусті з липня 2025-го виробляє заморожену здобу. Засновник Олег Міщенко обрав Закарпаття замість Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. На це є принаймні дві причини: безпека і місцева влада, яка максимально відкрита до підприємців та їхніх бізнес-ідей. Чи достатньо цього, аби перетворити Закарпаття на новий економічний хаб країни?

У липні 2025 року виробник замороженої здоби Bakery Food Investment (BFI) запустив у Хусті завод на 5500 кв. м вартістю 850 млн грн. Обрали західні території, аби мінімізувати воєнні ризики, каже власник BFI Олег Міщенко.

BFI, за даними Закарпатської ОВА, одна з 363 компаній, які релокувалися чи відкрили виробництво на Закарпатті з лютого 2022-го. З початку війни регіон залучив $1,2 млрд інвестицій: $500 млн – уже збудовані заводи, $700 млн – на різних стадіях будівництва, каже голова ОВА Мирослав Білецький.