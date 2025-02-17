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«Защищайте предпринимателей, платящих налоги». Соучредитель MTI Владимир Цой о выходе в Кыргызстан, «белый» Samsung и кому выгодны посылки до €150 без налогов

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

10 хв читання

Володимир Цой, співзасновник MTI /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Владимир Цой, соучредитель MTI Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Владимир Цой редко дает интервью, а последнее – еще до пандемии. Возможно, одна из причин, почему согласился сейчас, – дискуссия по налогообложению импорта товаров до €150. Сейчас иностранные маркетплейсы завозят товар в Украину без уплаты 20% НДС и MTI Цоя как один из крупнейших дистрибьюторов страны и владелец Intertop теряет от неравных правил игры. Во время разговора он рассказал о новом налоговом законопроекте, «сером» рынке техники и проблемах ведения бизнеса на несколько стран во время войны

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Бизнесом Владимир Цой, 58, начал заниматься в 1990-е вместе с Олегом Доном и Сергеем Башлаковым. Бизнес-партнеры фокусировались на электронике и продаже обуви.

Группа MTI в Украине представлена ​​следующими подразделениями: дистрибьюторская компания MTI hi-tech distribution, сеть сервисных центров MTI-сервис, поставщик комплекса услуг в сфере технической безопасности «Техногард», fashion-платформа Intertop, компания Protoria, логистическое направление Denka Logistics и магазины ювелирных изделий. С 2006 года компания развивает бизнес Intertop в Казахстане. Также позже там открылись направления, связанные с ювелирными изделиями Pandora, и подразделение компании «Техногард».

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