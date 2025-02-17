«Защищайте предпринимателей, платящих налоги». Соучредитель MTI Владимир Цой о выходе в Кыргызстан, «белый» Samsung и кому выгодны посылки до €150 без налогов

Владимир Цой редко дает интервью, а последнее – еще до пандемии. Возможно, одна из причин, почему согласился сейчас, – дискуссия по налогообложению импорта товаров до €150. Сейчас иностранные маркетплейсы завозят товар в Украину без уплаты 20% НДС и MTI Цоя как один из крупнейших дистрибьюторов страны и владелец Intertop теряет от неравных правил игры. Во время разговора он рассказал о новом налоговом законопроекте, «сером» рынке техники и проблемах ведения бизнеса на несколько стран во время войны