«Захищайте підприємців, які сплачують податки». Співзасновник MTI Володимир Цой про вихід у Киргизстан, «білий» Samsung і кому вигідні посилки до €150 без податків

Володимир Цой не часто дає інтерв’ю, в останнє – ще до пандемії. Можливо, одна з причин, чому погодився зараз – дискусія щодо оподаткування імпорту товарів до €150. Зараз іноземні маркетплейси завозять товар в Україну без сплати 20% ПДВ і MTI Цоя, як один з найбільших дистриб’юторів країни та власник Intertop, втрачає від нерівних правил гри. Під час розмови він розповів про новий податковий законопроєкт, «сірий» ринок техніки та проблеми ведення бізнесу на кілька країн під час війни