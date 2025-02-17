«Захищайте підприємців, які сплачують податки». Співзасновник MTI Володимир Цой про вихід у Киргизстан, «білий» Samsung і кому вигідні посилки до €150 без податків

Володимир Цой не часто дає інтерв’ю, в останнє – ще до пандемії. Можливо, одна з причин, чому погодився зараз – дискусія щодо оподаткування імпорту товарів до €150. Зараз іноземні маркетплейси завозять товар в Україну без сплати 20% ПДВ і MTI Цоя, як один з найбільших дистриб’юторів країни та власник Intertop, втрачає від нерівних правил гри. Під час розмови він розповів про новий податковий законопроєкт, «сірий» ринок техніки та проблеми ведення бізнесу на кілька країн під час війни
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Бізнесом Володимир Цой, 58, почав займатися у 1990-і разом з Олегом Доном та Сергієм Башлаковим. Бізнес-партнери фокусувалися на електроніці й продажу взуття.
Група MTI в Україні представлена наступними підрозділами: дистриб’юторська компанія MTI hi-tech distribution, мережа сервісних центрів «MTI-сервіс», постачальник комплексу послуг у сфері технічної безпеки «Техногард», fashion-платформа Intertop, компанія Protoria, логістичний напрямок Denka Logistics і магазини ювелірних виробів Pandora. З 2006-го компанія розвиває бізнес Intertop у Казахстані. Також пізніше там відкрилися напрями, пов’язані з ювелірними виробами Pandora, та підрозділ компанії «Техногард».
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