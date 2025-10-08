Медиапроект Ukraїner впервые за девять лет существования меняет управленческую команду. Новой главой организации стала ведущая проекта Ukraїner «Что дальше? Разговоры об Украине будущего» Юлия Тимошенко. Ukraїner привлекает бизнесы в совещательный совет и ищет новые источники финансирования. Как меняется мультимедийный проект, почти 10 лет исследовавший Украину
Основанный в 2016 году Богданом Логвиненко мультимедийный проект Ukrаїner стал известным экспедициями по Украине. Результатом становились документальные репортажи о войне, украинской идентичности и культуре и серия книг «Ukraїner. Країна зсередини».
В начале 2025-го проект оказался на грани исчезновения – новоназначенное правительство Дональда Трампа остановило, а затем и ликвидировало USAID, что заморозило всю помощь Украине.
