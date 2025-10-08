Forbes Digital підписка
Втрата грантового фінансування підштовхнула Ukraїner до трансформації моделі /Коллаж Анастасия Савеленко
Жизнь после USAID. Медиапроект Ukraїner потерял львиную долю финансирования. Что помогло остаться на плаву?

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

3 хв читання

Ukraїner меняет управленческую команду. Главой организации стала ведущая проекта Ukraїner Юлия Тимошенко Фото Коллаж Анастасия Савеленко

Медиапроект Ukraїner впервые за девять лет существования меняет управленческую команду. Новой главой организации стала ведущая проекта Ukraїner «Что дальше? Разговоры об Украине будущего» Юлия Тимошенко. Ukraїner привлекает бизнесы в совещательный совет и ищет новые источники финансирования. Как меняется мультимедийный проект, почти 10 лет исследовавший Украину

Основанный в 2016 году Богданом Логвиненко мультимедийный проект Ukrаїner стал известным экспедициями по Украине. Результатом становились документальные репортажи о войне, украинской идентичности и культуре и серия книг «Ukraїner. Країна зсередини».

В начале 2025-го проект оказался на грани исчезновения – новоназначенное правительство Дональда Трампа остановило, а затем и ликвидировало USAID, что заморозило всю помощь Украине.

