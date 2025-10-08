Медіапроєкт Ukraїner вперше за дев’ять років існування змінює управлінську команду. Новою головою організації стала ведуча проєкту Ukraїner «Що далі? Розмови про Україну майбутнього» Юлія Тимошенко. Ukraїner залучає бізнеси в дорадчу раду та шукає нові джерела фінансування. Як змінюється мультимедійний проєкт, який майже 10 років досліджував Україну
Заснований 2016-го Богданом Логвиненком мультимедійний проєкт Ukraїner став відомим експедиціями по Україні. Результатом ставали документальні репортажі про війну, українську ідентичність і культуру та серія книг «Ukraїner. Країна зсередини».
На початку 2025-го проєкт опинився на межі зникнення – новопризначений уряд Дональда Трампа зупинив, а потім і ліквідував USAID, який заморозив усю допомогу Україні.
