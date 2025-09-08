Forbes Digital підписка
Молодь бармен /Shutterstock
«Заставляют уехать родители». Бизнес видит отток молодежи после разрешения на выезд за границу мужчин 18–22 лет. Насколько это серьезно?

Forbes
Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

3 хв читання

«Сушисты, повара, бармены – эти вакансии с каждым месяцем все труднее закрыть», – говорит владелица сети Gastrofamily Елена Борисова. Фото Shutterstock

Украинский рынок труда столкнулся с новым вызовом. После открытия границы для мужчин 18–22 лет бизнес зафиксировал всплеск увольнений. Наихудшая ситуация в ритейле и HoReCa, но промышленность также в зоне риска. Каков масштаб кадрового дефицита?

Правительство 28 августа обновило правила пересечения границы для мужчин 18–22 лет: выезд разрешен при наличии военно-учетного документа. Уже в первую неделю сентября бизнес замечает последствия решения.

«Мы с беспокойством фиксируем заметный рост увольнений», – говорят в пресс-службе «Сільпо». В сети, насчитывающей более 300 магазинов, в общей сложности работают около 3000 человек 18–22 лет.

