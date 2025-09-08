Український ринок праці стикнувся з новим викликом. Після відкриття кордону для чоловіків 18–22 років бізнес зафіксував сплеск звільнень. Найгірша ситуація в ритейлі та HoReCa, але промисловість теж у зоні ризику. Який масштаб кадрового дефіциту?