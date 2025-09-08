Підписка від 49 грн
Молодь бармен /Shutterstock
«Змушують виїхати батьки». Бізнес бачить відтік молоді після дозволу виїзду за кордон чоловіків 18–22 років. Наскільки це серйозно?

Юлія Бугайова
Forbes
Віталій Голіч
Forbes

3 хв читання

«Сушисти, кухарі, бармени — ці вакансії з кожним місяцем все важче закрити», – говорить власниця мережі Gastrofamily Олена Борисова. Фото Shutterstock

Український ринок праці стикнувся з новим викликом. Після відкриття кордону для чоловіків 18–22 років бізнес зафіксував сплеск звільнень. Найгірша ситуація в ритейлі та HoReCa, але промисловість теж у зоні ризику. Який масштаб кадрового дефіциту?

Уряд 28 серпня оновив правила перетину кордону для чоловіків 18–22 роки: виїзд дозволено за наявності військово-облікового документа. Вже у перший тиждень вересня бізнес помічає наслідки рішення.

«Ми із занепокоєнням фіксуємо помітне зростання звільнень», – кажуть у пресслужбі «Сільпо». У мережі, що налічує понад 300 магазинів, загалом працює близько 3000 людей 18–22 років. 

