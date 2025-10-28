Держбюро розслідувань висунуло нову підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого утримують у СІЗО, та затримало на Львівщині екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це розповів Forbes Ukraine співрозмовник у правоохоронних органах. Доповнено 12:40. Пізніше ДБР повідомило, що підозру було висунуто у справі про організацію шахрайства під час тендерів 2018 року на реконструкцію огороджень підстанцій «Укренерго».

Деталі

Кудрицькому готують офіційне повідомлення про підозру, додав співрозмовник. Попередня кваліфікація – шахрайство в особливо великих розмірах і легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом.

За версією слідства, Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти грошима держкомпанії під час тендерів на реконструкцію об’єктів енергосистеми ще 2018 року.

Пізніше ДБР повідомило, що у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання, повідомили у ДБР. Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

Львівському бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом КК України. Колишнього голову правління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Контекст

21 жовтня ДБР провело обшуки в екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Слідчі дії стосуються справи про зловживання владою та розкрадання коштів держкомпанії.

Йдеться про штучне завищення обсягів вирубки лісу й вартості робіт підрядників під час прокладання енергомагістралей. За інформацією «Економічної правди», обшуки відбулися також в офісах «Укренерго», підрядної фірми та інших компаній, які, за версією ДБР, можуть бути залучені до схеми. ЕП зазначає, що проти Кудрицького порушено низку кримінальних справ через ймовірні порушення під час його керівництва «Укренерго».