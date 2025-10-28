Держбюро розслідувань 28 жовтня затримало колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького . Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. У чому саме його звинувачують і чому саме зараз?

28 жовтня на Львівщині Державне бюро розслідувань (ДБР) заарештувало керівника «Укренерго» у 2020-2024 роках Володимира Кудрицького.

Правоохоронці підозрюють, що Кудрицький разом з львівським бізнесменом Ігорем Гриневичем заволоділи коштами держкомпанії «Укренерго» у 2018-му «на десятки мільйонів гривень», повідомила УП з посиланням на джерела. Тоді Кудрицький, який перейшов в «Укренерго» у 2016 році, був заступником директора з інвестицій.