Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:56 хвилин
Держбюро розслідувань 28 жовтня затримало колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. У чому саме його звинувачують і чому саме зараз?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
28 жовтня на Львівщині Державне бюро розслідувань (ДБР) заарештувало керівника «Укренерго» у 2020-2024 роках Володимира Кудрицького.
Правоохоронці підозрюють, що Кудрицький разом з львівським бізнесменом Ігорем Гриневичем заволоділи коштами держкомпанії «Укренерго» у 2018-му «на десятки мільйонів гривень», повідомила УП з посиланням на джерела. Тоді Кудрицький, який перейшов в «Укренерго» у 2016 році, був заступником директора з інвестицій.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.