Форум «Вільна» от Forbes Ukraine возвращается в феврале 2025 года

Украина стоит перед вызовом: победа, рост или исчезновение. Как и миллионы украинок, лидеры бизнеса и общественной жизни за год преодолевают путь, на который раньше понадобилось бы десятилетие.

Форум «Вільна» – это пространство для обмена идеями, вдохновляющих знакомств и новых партнерств, которые становятся двигателями ваших побед.

В 2024 году форум собрал более 40 спикеров из разных отраслей и 380 участников. В течение шести часов дискуссий и кейсов спикеры делились инсайтами, ставшими толчком для перемен.

После успешного старта в 2024-м это мероприятие возвращается, чтобы вдохновить и ответить на вопросы, которые будут определять наше завтра.

Среди ключевых месседжей форума «Вільна» в 2025 году:

Как мыслят те, кто строит новую реальность, и в чем заключается непобедимый образ мышления.

Рост как стиль жизни: превратите развитие в вашу зону комфорта.

Эффективность в бизнесе, карьере, жизни: определите собственное конкурентное преимущество.

Отношения как суперсила: как строить отношения с женщинами и мужчинами.

Вы – свободная среди свободных. Присоединяйтесь к тем, кто пишет историю, уже в феврале 2025 года.

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