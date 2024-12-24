Форум «Вільна» від Forbes Ukraine повертається у лютому 2025 року

Україна стоїть перед викликом: перемога, зростання або зникнення. Як і мільйони українок, лідерки бізнесу та суспільного життя за рік долають шлях, на який раніше знадобилося б десятиліття.

Форум «Вільна» – це простір для обміну ідеями, надихаючих знайомств і нових партнерств, які стають рушіями ваших перемог.

У 2024 році форум зібрав понад 40 спікерів і спікерок із різних галузей і 380 учасників. Протягом шести годин дискусій і кейсів спікери ділилися інсайтами, які стали поштовхом для змін.

Після успішного старту в 2024-му цей захід повертається, щоб надихнути і дати відповіді на запитання, які визначатимуть наше завтра.

Серед ключових меседжів форуму «Вільна» у 2025 році:

Як мислять ті, хто будує нову реальність, і у чому полягає непереможний спосіб мислення.

Зростання як стиль життя: перетворіть розвиток у вашу зону комфорту.

Ефективність у бізнесі, кар’єрі, житті: визначте власну конкурентну перевагу.

Стосунки як суперсила: як будувати відносини з жінками і чоловіками.

Ви – вільна серед вільних. Приєднуйтеся до тих, хто пише історію, вже у лютому 2025 року.

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