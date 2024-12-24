Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Форум «Вільна» від Forbes Ukraine повертається у лютому 2025 року
Категорія
Новини
Дата

Форум «Вільна» від Forbes Ukraine повертається у лютому 2025 року

Forbes Ukraine
Forbes Ukraine
Forbes

1 хв читання

Україна стоїть перед викликом: перемога, зростання або зникнення. Як і мільйони українок, лідерки бізнесу та суспільного життя за рік долають шлях, на який раніше знадобилося б десятиліття.

🎬 YouTube-проєкт Forbes Next про майбутніх зірок українського бізнесу. Новий випуск про школу програмування GoIT. Як вона будує мільярдну компанію на світчерах 👉 Дивіться за цим лінком

Форум «Вільна» – це простір для обміну ідеями, надихаючих знайомств і нових партнерств, які стають рушіями ваших перемог. 

У 2024 році форум зібрав понад 40 спікерів і спікерок із різних галузей і 380 учасників. Протягом шести годин дискусій і кейсів спікери ділилися інсайтами, які стали поштовхом для змін. 

Форум «Вільна» від Forbes Ukraine повертається у лютому 2025 року /Фото 1

Після успішного старту в 2024-му цей захід повертається, щоб надихнути і дати відповіді на запитання, які визначатимуть наше завтра.

Серед ключових меседжів форуму «Вільна» у 2025 році:

  • Як мислять ті, хто будує нову реальність, і у чому полягає непереможний спосіб мислення.
  • Зростання як стиль життя: перетворіть розвиток у вашу зону комфорту.
  • Ефективність у бізнесі, кар’єрі, житті: визначте власну конкурентну перевагу.
  • Стосунки як суперсила: як будувати відносини з жінками і чоловіками.

Ви – вільна серед вільних. Приєднуйтеся до тих, хто пише історію, вже у лютому 2025 року.

Залиште свою контактну інформацію за посиланням, і ми повідомимо вам, коли відкриється продаж квитків.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні