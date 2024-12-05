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«80–90% рынка осознает, что ИИ – это будущее». У ІТ-компании GlobalLogic более 500 ИИ-проектов в портфолио. Как ее решения помогают корпорациям экономить до $300 000 в год? Интервью

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

4 хв читання

GlobalLogic, штучний інтелект, Орхан Гасімов /предоставлено пресс-службой

Младший вице-президент по технологиям GlobalLogic в Европейском регионе Орхан Гасимов Фото предоставлено пресс-службой

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ІТ-компания GlobalLogic оптимизировала процесс разработки программного обеспечения на 20–40% благодаря искусственному интеллекту. Задания, которые раньше выполняла команда из 40 человек, теперь может выполнять вдвое меньше людей, говорит младший вице-президент по технологиям в Европейском регионе Орхан Гасимов. Почему большинство корпораций до сих пор не готовы к внедрению ИИ?

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Только 10–15% компаний в мире готовы к цифровой трансформации, говорит младший вице-президент GlobalLogic по технологиям в Европейском регионе Орхан Гасимов. «Другие еще не завершили этап оцифровки данных», – добавляет он.

IT-компания GlobalLogic из 32 000 специалистов в 23 странах является частью японского холдинга Hitachi. В Украине у GlobalLogic более 6000 сотрудников.

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