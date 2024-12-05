«80–90% ринку усвідомлює, що ШІ – це майбутнє». ІТ-компанія GlobalLogic має понад 500 ШІ-проєктів у портфоліо. Як її рішення допомагають корпораціям заощаджувати до $300 000 на рік? Інтерв’ю

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ІТ-компанія GlobalLogic оптимізувала процес розробки програмного забезпечення на 20–40% завдяки штучному інтелекту. Завдання, які раніше виконувала команда із 40 осіб, тепер може виконувати удвічі менше людей, каже молодший віцепрезидент з технологій в Європейському регіоні Орхан Гасімов. Чому більшість корпорацій досі не готові до впровадження ШІ?
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Лише 10–15% компаній у світі готові до цифрової трансформації, каже молодший віцепрезидент GlobalLogic з технологій у Європейському регіоні Орхан Гасімов. «Інші ще не завершили етап оцифрування даних», – додає він.
IT-компанія GlobalLogic з 32 000 фахівців у 23 країнах є частиною японського холдингу Hitachi. В Україні GlobalLogic має понад 6000 співробітників.
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