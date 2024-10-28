Адаптироваться к миру без COVID. Украинский единорог airSlate сокращает специалистов, меняет управленческую структуру и покупает новые компании. Что происходит со стартапом с отметкой $1,25 млрд

С завершением пандемии COVID-19 темпы роста украинского единорога AirSlate замедлились. Компания в очередной раз производит сокращение специалистов. Параллельно переделывает часть своих продуктов и меняет управленческую структуру, рассказывает соучредитель Вадим Ясиновский. Также AirSlate приобрела две новые компании за последние два года. Как обстоят дела у компании с оценкой в $1,25 млрд?

«Компания очень быстро развивалась во время пандемии, и мы думали, что это навсегда», – говорит соучредитель и CPO украинского единорога airSlate Вадим Ясиновский. Компания с оценкой $1,25 млрд уволит около 100 специалистов, сообщило DOU 21 октября со ссылкой на письмо СЕО Бориса Шахновича к сотрудникам.

Для airSlate это второе с начала года сокращение. «Мировая экономика не в лучшем состоянии – у нас очень много b2c клиентов, которые стали более осторожно относиться к деньгам», – говорит Ясиновский.