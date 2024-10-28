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Адаптуватися до світу без COVID. Український єдиноріг airSlate скорочує фахівців, змінює управлінську структуру та купує нові компанії. Що відбувається зі стартапом з оцінкою $1,25 млрд

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes
Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

4 хв читання

скорочення в airSlate, звільнення в airSlate /надано пресслужбою

Засновники airSlate Борис Шахновський та Вадим Ясиновський. Із завершенням пандемії COVID-19 темпи зростання українського єдинорога сповільнилися. Чому в компанії відбулися скорочення Фото надано пресслужбою

Із завершенням пандемії COVID-19 темпи зростання українського єдинорога airSlate сповільнилися. Компанія вкотре проводить скорочення фахівців. Паралельно переробляє частину своїх продуктів і змінює управлінську структуру, розповідає співзасновник Вадим Ясиновський. Також airSlate придбала дві нові компанії за останні два роки. Як ідуть справи в компанії з оцінкою в $1,25 млрд? 

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«Компанія дуже швидко розвивалася під час пандемії, і ми думали, що це назавжди», – каже співзасновник та CPO українського єдинорога airSlate Вадим Ясиновський. Компанія з оцінкою $1,25 млрд звільнить близько 100 спеціалістів, повідомило DOU 21 жовтня з посиланням на лист СЕО Бориса Шахновича до співробітників. 

Для airSlate це друге з початку року скорочення. «Світова економіка не в найкращому стані – у нас дуже багато b2c клієнтів, які почали обережніше ставитися до грошей», – каже Ясиновський. 

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