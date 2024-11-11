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Амбициозные химики. Фармгиганты Pfizer, Novo Nordisk и другие разрабатывают лекарства с помощью украинской ИИ-платформы Receptor.AI. На что способен ИИ в неповоротливой индустрии

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

4 хв читання

Розробка ліків за допомогою ШІ, Receptor.AI, ШІ, стартап /коллаж Анастасия Решетник

Основанный украинцами стартап Receptor.AI разрабатывает лекарства с помощью искусственного интеллекта. Фото коллаж Анастасия Решетник

Украинский стартап Receptor.AI, разрабатывающий лекарства с помощью ИИ, научился продавать свои решения крупным фармкомпаниям. На четвертый год работы компания вышла на выручку в €2,5 млн за девять месяцев 2024-го. Как ей удается расти в зарегулированной сфере?

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Доктор компьютерных наук с фокусом на вычислительной химии и биологии Алан Нафиев, 28, мечтал создать стартап, который будет лечить людей благодаря перепрограммированию ДНК. Идея провалилась в 2019 году на этапе поиска инвестиций. «Никто не дал $10 млн», – говорит он.

Стартап Receptor.AI, который с помощью искусственного интеллекта разрабатывает лекарства, – более успешная попытка. Платформой пользуются гиганты фарминдустрии: американские Pfizer и Lubrizol, датский Novo Nordisk и японский Ono Pharma. В чем секрет?

Аналитики McKinsey Global Institute подсчитали, что экономическая выгода для фарминдустрии от использования ИИ в разработке лекарств – $60–110 млрд в год, говорится в отчете за январь 2024-го.

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