Амбициозные химики. Фармгиганты Pfizer, Novo Nordisk и другие разрабатывают лекарства с помощью украинской ИИ-платформы Receptor.AI. На что способен ИИ в неповоротливой индустрии

Украинский стартап Receptor.AI, разрабатывающий лекарства с помощью ИИ, научился продавать свои решения крупным фармкомпаниям. На четвертый год работы компания вышла на выручку в €2,5 млн за девять месяцев 2024-го. Как ей удается расти в зарегулированной сфере?

Доктор компьютерных наук с фокусом на вычислительной химии и биологии Алан Нафиев, 28, мечтал создать стартап, который будет лечить людей благодаря перепрограммированию ДНК. Идея провалилась в 2019 году на этапе поиска инвестиций. «Никто не дал $10 млн», – говорит он.

Стартап Receptor.AI, который с помощью искусственного интеллекта разрабатывает лекарства, – более успешная попытка. Платформой пользуются гиганты фарминдустрии: американские Pfizer и Lubrizol, датский Novo Nordisk и японский Ono Pharma. В чем секрет?

Аналитики McKinsey Global Institute подсчитали, что экономическая выгода для фарминдустрии от использования ИИ в разработке лекарств – $60–110 млрд в год, говорится в отчете за январь 2024-го.