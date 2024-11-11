Амбітні хіміки. Фармгіганти Pfizer, Novo Nordisk та інші розробляють ліки за допомогою української ШІ-платформи Receptor.AI. На що здатен ШІ у неповороткій індустрії

Український стартап Receptor.AI, що розробляє ліки за допомогою ШІ, навчився продавати власні рішення великим фармкомпаніям. На четвертий рік роботи компанія вийшла на виторг €2,5 млн за дев'ять місяців 2024-го. Як їй вдається зростати у зарегульованій сфері?

Доктор комп’ютерних наук із фокусом на обчислювальній хімії та біології Алан Нафієв, 28, мріяв створити стартап, що лікуватиме людей завдяки перепрограмуванню ДНК. Ідея провалилася у 2019-му на етапі пошуку інвестицій. «Ніхто не дав $10 млн», – каже він.

Стартап Receptor.AI, який за допомогою штучного інтелекту розробляє ліки, – більш успішна спроба. Платформою користуються гіганти фарміндустрії: американські Pfizer та Lubrizol, данська Novo Nordisk та японська Ono Pharma. У чому секрет?

Аналітики McKinsey Global Institute підрахували, що економічна вигода для фарміндустрії від використання ШІ в розробці ліків – $60–110 млрд на рік, ідеться у звіті за січень 2024-го.