Амбітні хіміки. Фармгіганти Pfizer, Novo Nordisk та інші розробляють ліки за допомогою української ШІ-платформи Receptor.AI. На що здатен ШІ у неповороткій індустрії

Український стартап Receptor.AI, що розробляє ліки за допомогою ШІ, навчився продавати власні рішення великим фармкомпаніям. На четвертий рік роботи компанія вийшла на виторг €2,5 млн за дев'ять місяців 2024-го. Як їй вдається зростати у зарегульованій сфері?
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Доктор комп’ютерних наук із фокусом на обчислювальній хімії та біології Алан Нафієв, 28, мріяв створити стартап, що лікуватиме людей завдяки перепрограмуванню ДНК. Ідея провалилася у 2019-му на етапі пошуку інвестицій. «Ніхто не дав $10 млн», – каже він.
Стартап Receptor.AI, який за допомогою штучного інтелекту розробляє ліки, – більш успішна спроба. Платформою користуються гіганти фарміндустрії: американські Pfizer та Lubrizol, данська Novo Nordisk та японська Ono Pharma. У чому секрет?
Аналітики McKinsey Global Institute підрахували, що економічна вигода для фарміндустрії від використання ШІ в розробці ліків – $60–110 млрд на рік, ідеться у звіті за січень 2024-го.
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