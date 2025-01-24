Беспилотные тракторы и суда. Минцифры опубликовало план развития беспилотных систем в Украине. Что может помешать?

Министерство цифровой трансформации представило стратегию развития беспилотников и автономных систем (AUV). Она предполагает использование автономной сельхозтехники, грузовиков, судов и т.п. Какие шансы у ведомства Михаила Федорова развить это направление в Украине?

Льготное кредитование и налогообложение, государственные гранты и субсидии – стандартный перечень инициатив Минцифры для развития в Украине беспилотников и автономных систем (AUV), говорится в опубликованном 24 января плане.

Развитие AUV – часть Стратегии инноваций до 2030 года, которую правительство одобрило 14 января. Помимо беспилотников для оборонного сектора Минцифры хочет развивать использование автономной сельхозтехники, грузовиков и судов.