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Беспилотные тракторы и суда. Минцифры опубликовало план развития беспилотных систем в Украине. Что может помешать?

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Безпілотні трактори та судна /Getty Images

Одно из направлений Стратегии инноваций до 2023 года – развитие беспилотного транспорта Фото Getty Images

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Министерство цифровой трансформации представило стратегию развития беспилотников и автономных систем (AUV). Она предполагает использование автономной сельхозтехники, грузовиков, судов и т.п. Какие шансы у ведомства Михаила Федорова развить это направление в Украине?

Льготное кредитование и налогообложение, государственные гранты и субсидии – стандартный перечень инициатив Минцифры для развития в Украине беспилотников и автономных систем (AUV), говорится в опубликованном 24 января плане.

Развитие AUV – часть Стратегии инноваций до 2030 года, которую правительство одобрило 14 января. Помимо беспилотников для оборонного сектора Минцифры хочет развивать использование автономной сельхозтехники, грузовиков и судов.

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