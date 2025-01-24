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Безпілотні трактори та судна. Мінцифри опублікувало план розвитку безпілотних систем в Україні. Що може стати на заваді?

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Безпілотні трактори та судна /Getty Images

Один із напрямків Стратегії інновацій до 2023 року – розвиток безпілотного транспорту Фото Getty Images

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Міністерство цифрової трансформації презентувало стратегію розвитку безпілотників та автономних систем (AUV). Вона передбачає використання автономної сільгосптехніки, вантажівок, суден тощо. Які шанси у відомства Михайла Федорова розвинути цей напрямок в Україні?

Пільгове кредитування й оподаткування, державні гранти та субсидії – стандартний перелік ініціатив Мінцифри для розвитку в Україні безпілотників та автономних систем (AUV), ідеться в опублікованому 23 січня плані. Втім точних цифр у документі не вказано.

Розвиток AUV – частина Стратегії інновацій до 2030 року, яку уряд схвалив 14 січня. Крім безпілотників для оборонного сектору, Мінцифри хоче розвивати використання автономної сільгосптехніки, вантажівок і суден.

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