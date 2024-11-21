«Будет первой украинской игрой, собравшей более $1 млрд». S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла в продажу. Сколько студия GSC Game World Максима Криппы может заработать на долгострое

Продолжение культового S.T.A.L.K.E.R. наконец-то увидело свет после шести перенесений релиза. Хотя критики и обозреватели указывают на технические баги игры, собеседники Forbes Ukraine прочат студии GSC Game World Макса Криппы миллиардную выручку. Удастся ли отбить инвестиции?

Чтобы получить первые 100 000 одновременных игроков на крупнейшем игровом маркетплейсе Steam, украинскому шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2 понадобилось два часа, свидетельствуют данные мониторингового сервиса SteamBD. 76% из более 2000 отзывов на Steam – одобрительные.

S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC Game World – самый ожидаемый украинский долгострой, продолжение которого поклонники ждали более 10 лет. В преддверии релиза игра заняла первое место по продажам среди платных игр на Steam. Цена – от 1400 до 2550 грн в зависимости от версии.