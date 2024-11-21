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вийшов S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World Макса Кріппи, скільки коштує S.T.A.L.K.E.R. 2 /Shutterstock
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Будет первой украинской игрой, собравшей более $1 млрд». S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла в продажу. Сколько студия GSC Game World Максима Криппы может заработать на долгострое

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes
Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes

4 хв читання

75% из почти 1900 отзывов S.T.A.L.K.E.R. 2 на маркетплейсе Steam – одобрительные. Цена – от 1400 до 2550 грн в зависимости от версии. Фото Shutterstock

Продолжение культового S.T.A.L.K.E.R. наконец-то увидело свет после шести перенесений релиза. Хотя критики и обозреватели указывают на технические баги игры, собеседники Forbes Ukraine прочат студии GSC Game World Макса Криппы миллиардную выручку. Удастся ли отбить инвестиции?

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Чтобы получить первые 100 000 одновременных игроков на крупнейшем игровом маркетплейсе Steam, украинскому шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2 понадобилось два часа, свидетельствуют данные мониторингового сервиса SteamBD. 76% из более 2000 отзывов на Steam – одобрительные.

S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC Game World – самый ожидаемый украинский долгострой, продолжение которого поклонники ждали более 10 лет. В преддверии релиза игра заняла первое место по продажам среди платных игр на Steam. Цена – от 1400 до 2550 грн в зависимости от версии.

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