«Обсуждения игры не утихают». Один из самых ожидаемых «долгостроев» S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит в релиз. Пять причин сыграть в игру

Игровое сообщество ждет выхода второй части S.T.A.L.K.E.R., релиз которой откладывался больше 10 лет. Несмотря на это, игра регулярно попадает в топы самых продаваемых и ожидаемых новинок. Почему стоит в нее сыграть?

Долгожданный украинский шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl занял первое место среди самых популярных платных игр в Steam, свидетельствует рейтинг маркетплейса. Игра доступна в предпродаже. Релиз состоится 20 ноября. Цена на Steam – от 1400 до 2550 грн в зависимости от версии.

Украинская студия-разработчик GSC Game World шесть раз переносила выход S.T.A.L.K.E.R. 2. «Мы стоим на спинах легенд, которые создали первый S.T.A.L.K.E.R., – цитируют в фильме о создании новой части игры проектного менеджера GSC Game World Максима Ткаченко. – Нам не простят, если мы сделаем его менее великим».