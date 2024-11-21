«Буде першою українською грою, що зібрала понад $1 млрд». S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшла у продаж. Скільки студія GSC Game World Максима Кріппи може заробити на довгобуді

Продовження культового S.T.A.L.K.E.R. нарешті побачило світ після шести перенесень релізу. Хоч критики та оглядачі вказують на технічні баги гри, співрозмовники Forbes Ukraine пророкують студії GSC Game World Макса Кріппи мільярдний виторг. Чи вдасться відбити інвестиції?

Щоб отримати перші 100 000 одночасних гравців на найбільшому ігровому маркетплейсі Steam, українському шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобилося дві години, свідчать дані моніторингового сервісу SteamBD. 76% із понад 2000 відгуків на Steam – схвальні.

S.T.A.L.K.E.R. 2 від студії GSC Game World – найочікуваніший український довгобуд, чиє продовження шанувальники чекали понад 10 років. Напередодні релізу гра посіла перше місце за продажами серед платних ігор на Steam. Ціна – від 1400 до 2550 грн, залежно від версії.