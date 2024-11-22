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«Для капитализации $1 млрд нужно вырасти в пять раз». IT-компания Sigma Software готовится к новому M&A-соглашению, интегрирует шведский стиль управления и продает ИИ. Интервью с основателем

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
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Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
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Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
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6 хв читання

Sigma Software Group, Валерій Красовський /предоставлено прессслужбой Sigma Software

Sigma Software Group на 2000 сотрудников в 19 странах мира входит в шведский холдинг Danir Group. В планах компании – достичь капитализации в $1 млрд. Фото предоставлено прессслужбой Sigma Software

Sigma Software – одна из немногих сервисных IT-компаний, которые смогли расширить команду во время войны. Как она растет с помощью M&A, ИИ и шведского стиля бизнеса?

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До конца 2024 года IT-компания Sigma Software может объявить о новом поглощении, говорит CEO и соучредитель Валерий Красовский. «M&A-стратегия всегда была частью нашего развития, но мы подходим к ней осторожно», – добавляет он.

В планах Sigma Software – достичь капитализации в $1 млрд. «Это амбициозная цель, требующая долгосрочной стратегии», – говорит Красовский. На руку играет диверсификация – Sigma Software Group состоит из сервисного и продуктового IТ-бизнеса, образовательного проекта, венчурного фонда.

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