Sigma Software – одна из немногих сервисных IT-компаний, которые смогли расширить команду во время войны. Как она растет с помощью M&A, ИИ и шведского стиля бизнеса?

До конца 2024 года IT-компания Sigma Software может объявить о новом поглощении, говорит CEO и соучредитель Валерий Красовский. «M&A-стратегия всегда была частью нашего развития, но мы подходим к ней осторожно», – добавляет он.

В планах Sigma Software – достичь капитализации в $1 млрд. «Это амбициозная цель, требующая долгосрочной стратегии», – говорит Красовский. На руку играет диверсификация – Sigma Software Group состоит из сервисного и продуктового IТ-бизнеса, образовательного проекта, венчурного фонда.