«Стремимся вернуться к росту на 25–30% в 2025-м». IT-компания Sigma Software привлекла за год полсотни новых клиентов. Как она адаптирует бизнес к условиям войны и реагирует на ИИ-бум? Интервью основателя

В 22-летней ІТ-компании Sigma Software совмещаются сервисный и продуктовый бизнес, образовательные инициативы, инвестиционный и благотворительный фонды. Это одна из немногих украинских сервисных ІТ-компаний, увеличившая штат во время войны. Как она привлекает новых клиентов после начала полномасштабного вторжения? Интервью CEO и соучредителя Валерия Красовского

В 2024 году украинская сервисная ІТ-компания Sigma Software привлекла около 50 новых клиентов, говорит Forbes Ukraine CEO и соучредитель Валерий Красовский в своем первом большом интервью о бизнесе компании за время полномасштабной войны.

За более чем два десятка лет небольшая харьковская Eclipse Software Programming разрослась до международной Sigma Software. Сегодня у компании более 2000 сотрудников в 19 странах мира, в 2023-м она вошла в 100 крупнейших сервисных ІТ-компаний по версии IAOP вместе с украинскими Intellias, Infopulse, Eleks и т.д.