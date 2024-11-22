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«Для капіталізації $1 млрд потрібно зрости вп’ятеро». IT-компанія Sigma Software готується до нової M&A-угоди, інтегрує шведський стиль управління та продає ШІ. Інтерв’ю із засновником

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

6 хв читання

Sigma Software Group, Валерій Красовський /надано пресслужбою Sigma Software

Sigma Software Group на 2000 співробітників у 19 країнах світу входить до шведського холдингу Danir Group. У планах компанії – досягти капіталізації в $1 млрд. Фото надано пресслужбою Sigma Software

Українська Sigma Software – одна з небагатьох сервісних IT-компаній, що змогли розширити команду під час війни. Як вона зростає за допомогою M&A, ШІ та шведського стилю бізнесу?

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До кінця 2024 року IT-компанія Sigma Software може оголосити про нове поглинання, каже CEO та співзасновник Валерій Красовський. «M&A-стратегія завжди була частиною нашого розвитку, але ми підходимо до неї обережно», – додає він. 

У планах Sigma Software – досягти капіталізації в $1 млрд. «Це амбітна мета, яка вимагає довгострокової стратегії», – каже Красовський. На руку грає диверсифікація – Sigma Software Group складається з сервісного та продуктового ІТ-бізнесу, освітнього проєкту, венчурного фонду. 

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