Українська Sigma Software – одна з небагатьох сервісних IT-компаній, що змогли розширити команду під час війни. Як вона зростає за допомогою M&A, ШІ та шведського стилю бізнесу?

До кінця 2024 року IT-компанія Sigma Software може оголосити про нове поглинання, каже CEO та співзасновник Валерій Красовський. «M&A-стратегія завжди була частиною нашого розвитку, але ми підходимо до неї обережно», – додає він.

У планах Sigma Software – досягти капіталізації в $1 млрд. «Це амбітна мета, яка вимагає довгострокової стратегії», – каже Красовський. На руку грає диверсифікація – Sigma Software Group складається з сервісного та продуктового ІТ-бізнесу, освітнього проєкту, венчурного фонду.