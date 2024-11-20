Второе пришествие. Почти полтора десятилетия геймерский мир ожидал вторую часть легендарной игры S.T.A.L.K.E.R. Кто и как создал киевскую студию GSC Game World, которая создала мировой хит

Украинская компания GSC Game World 20 ноября презентуєт вторую часть S.T.A.L.K.E.R. Продолжение самой известной украинской игры должно было увидеть свет 12 лет назад. Что пошло не так и в какую игру будут играть в итоге миллионы геймеров? Forbes Ukraine реконструировал создание вселенной S.T.A.L.K.E.R. (материал от 13 июля)

«Край, чарівний край Черемоша й Прута, ти – моя любов, ти – рідна матінко, моя земля», – начинает напевать советский хит 1980-х чернявый бородатый мужчина в милитари-одежде, лишь выйдя из мрачного бункера на чудную зеленую поляну. Это Рихтер, персонаж S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а сцена – эпизод из первого геймплейного трейлера игры, который киевская студия разработчик GSC Game World опубликовала в начале июня 2024 года. За следующие несколько дней игровые блогеры и обозреватели разобрали менее трехминутный ролик на молекулы.

«Это будет первая игра такого размаха с полной украинской локализацией», – восторженно комментирует Владислав Апацкий, автор посвященного S.T.A.L.K.E.R. YouTube каналу Volnyckyi. «Атмосфера – шикарная», – говорит в своем обзоре игровой блоггер OLDboi, он же Михаил Грабарь. Большинство отечественных рецензий – в том же тоне. Игру ждут не только в Украине, последние полгода S.T.A.L.K.E.R. 2 стабильно входит в топ-1–5 самых ожидаемых мировых релизов.

Первая S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl увидела свет более 17 лет назад. В «нулевых» GSC Game World Сергею Григоровичу понадобилось пять лет и столько же миллионов долларов, чтобы создать хит, в который играли не менее 15 млн человек. Вторую S.T.A.L.K.E.R. геймеры ждут уже почти полтора десятилетия. Ее создание стоило на порядок больше первой игры. А из-за войны, технических проблем, атак российских хакеров и пожара в пражском офисе официальный релиз переносили не менее пяти раз.

В начале 2024-го GSC Game World назвала новую и сейчас финальную дату выхода самой ожидаемой украинской игры – 5 сентября 2024 года. 25 июня стало известно, что премьера S.T.A.L.K.E.R. 2 была отложена до 20 ноября.

13 августа на официальном YouTube-канале GSC Game World вышел получасовой ролик с деталями игры и комментариями разработчиков. «Мы надеемся, что в конце этого видео вам станет понятнее, что это за мир, как много души и сил мы в него вложили», – говорит в начале видео креативный директор S.T.A.L.K.E.R. 2 Мария Григорович.

Во время новой презентации геймплея фанатам показали прохождение одной из миссий, заблокированные в предыдущих локациях локации, две отдельные системы искусственного интеллекта для неигровых персонажей. «Делая S.T.A.L.K.E.R. 2, мы постоянно должны смотреть назад, на успех, который заложили разработчики первой части», – говорит гейм-директор и руководитель GSC Game World Евгений Григорович.