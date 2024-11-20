Друге пришестя. Майже півтора десятиліття геймерський світ чекав на другу частину легендарної гри S.T.A.L.K.E.R. Хто та як створив київську студію GSC Game World, що народила світовий хіт

Українська компанія GSC Game World 20 листопада нарешті презентує другу частину S.T.A.L.K.E.R. Продовження найвідомішої української гри мало побачити світ 12 років тому. Що пішло не так і в яку гру зрештою гратимуть мільйони геймерів? Forbes Ukraine реконструював створення всесвіту S.T.A.L.K.E.R. (матеріал від 13 липня)

«Край, чарівний край Черемоша й Прута, ти – моя любов, ти – рідна матінко, моя земля», – починає наспівувати радянський хіт 1980-х чорнявий бородатий чоловік у мілітарі-одязі, щойно вийшовши з похмурого бункера на дивну зелену галявину. Це Ріхтер, персонаж S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а сцена – епізод із першого геймплейного трейлера гри, який київська студія‐розробник GSC Game World опублікувала на початку червня 2024 року. За наступні кілька днів ігрові блогери й оглядачі розібрали менш ніж трихвилинний ролик на молекули.

«Це буде перша гра такого розмаху з повною українською локалізацією», – захоплено коментує Владислав Апацький, автор присвяченого S.T.A.L.K.E.R. YouTube‐каналу Volnyckyi. «Атмосфера – шикарна», – каже у своєму огляді ігровий блогер OLDboi, він же Михайло Грабар. Більшість вітчизняних рецензій – у тому ж тоні. На гру чекають не лише в Україні, останні пів року S.T.A.L.K.E.R. 2 стабільно входить до топ‐1–5 найочікуваніших світових релізів.

Перша S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl побачила світ понад 17 років тому. У «нульових» GSC Game World Сергія Григоровича знадобилося пʼять років і стільки ж мільйонів доларів, щоб створити хіт, у який грали щонайменше 15 млн людей. На другу S.T.A.L.K.E.R. геймери чекають уже майже півтора десятиліття. Її створення коштувало на порядок більше, ніж перша гра. А через війну, технічні проблеми, атаки російських хакерів і пожежу в празькому офісі офіційний реліз переносили щонайменше п’ять разів.

На початку 2024‐го GSC Game World назвала нову і наразі фінальну дату виходу найочікуванішої української гри – 5 вересня 2024 року. 25 червня стало відомо, що премʼєру S.T.A.L.K.E.R. 2 відклали до 20 листопада.

13 серпня на офіційному YouTube-каналі GSC Game World вийшов півгодинний ролик із деталями гри та коментарями розробників. «Ми сподіваємося, що наприкінці цього відео вам стане зрозуміліше, що це за світ, як багато душі і сил ми в нього вклали», – каже на початку відео креативна директорка S.T.A.L.K.E.R. 2 Марія Григорович.

Під час нової презентації геймплею фанатам показали проходження однієї з місій, локації, що були заблоковані у попередніх частинах, дві окремі системи штучного інтелекту для неігрових персонажів. «Роблячи S.T.A.L.K.E.R. 2 ми постійно мали дивитись назад, на успіх, котрий заклали розробники першої частини», – каже гейм-директор та керівник GSC Game World Євген Григорович.