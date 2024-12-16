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«Этап хайпа вокруг ИИ пройден». Виртуальный консьерж, консультант магазина и еще три ИИ-ассистента, которые SoftServe разработал в 2024-м для своих клиентов

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

SoftServe, ШІ, ШІ-асистент /коллаж Анастасия Решетник

За год крупнейшая по выручке сервисная ІТ-компания SoftServe, разрабатывающая софт по заказу, запустила 108 проектов в рамках собственной лаборатории искусственного интеллекта GenAI Lab Фото коллаж Анастасия Решетник

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Ассистенты на базе искусственного интеллекта пришли на замену слишком общим чат-ботам. Как их используют мировые гиганты? Пять примеров от украинской ІТ-компании SoftServe

В будущем каждое взаимодействие человека с цифровым миром будет происходить через определенный тип ИИ-ассистента, говорил в начале 2024-го ведущий ученый по ИИ в Meta Ян Лекун. «Мы будем постоянно общаться с ИИ-ассистентами», – цитирует его Financial Times.

ИИ-ассистенты, в отличие от чат-ботов типа ChatGPT, заточены под конкретные задачи. Они помогают создавать учебные планы для учащихся, выбирать одежду в онлайн-магазине или обслуживать посетителей конференций, рассказывает главная ученая по данным в IT-компании SoftServe Наталья Поляковская. Этап хайпа вокруг генеративного ИИ уже пройден, отмечает она.

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