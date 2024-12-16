«Этап хайпа вокруг ИИ пройден». Виртуальный консьерж, консультант магазина и еще три ИИ-ассистента, которые SoftServe разработал в 2024-м для своих клиентов

Ассистенты на базе искусственного интеллекта пришли на замену слишком общим чат-ботам. Как их используют мировые гиганты? Пять примеров от украинской ІТ-компании SoftServe

В будущем каждое взаимодействие человека с цифровым миром будет происходить через определенный тип ИИ-ассистента, говорил в начале 2024-го ведущий ученый по ИИ в Meta Ян Лекун. «Мы будем постоянно общаться с ИИ-ассистентами», – цитирует его Financial Times.

ИИ-ассистенты, в отличие от чат-ботов типа ChatGPT, заточены под конкретные задачи. Они помогают создавать учебные планы для учащихся, выбирать одежду в онлайн-магазине или обслуживать посетителей конференций, рассказывает главная ученая по данным в IT-компании SoftServe Наталья Поляковская. Этап хайпа вокруг генеративного ИИ уже пройден, отмечает она.